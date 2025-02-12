Бюджетный внедорожник Kia Tasman удивил низкой ценой. Фото

Долгожданный бюджетный внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года ранее полностью рассекретили. Но главную подробность – цену – держали в секрете. Этот пикап удивил низкой стоимостью и уже отправился в продажу.

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Об этом сообщили на сайте производителя. Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с. Полный привод в линейке тоже есть.

Ранее в сети поднялась дискуссия вокруг дизайна Kia Tasman. Автомобиль выглядит смело и непривычно. Но в корейской компании так сделали умышленно. В руководстве отдела дизайна Kia отметили, что новый Tasman должен выделяться в сегменте, где почти все пикапы могут показаться похожими друг на друга.

В компании провели внутреннее исследование. Оказалось, что когда люди знакомятся с этой машиной лично и видят пикап вживую, мнение об автомобиле меняется. Положительных отзывов в этом случае фиксируют больше.

В особенности споры вызывали выраженные колесные арки, которые выделяются на фоне кузова и выполнены из неокрашенного пластика. В Kia ранее отметили, что эти элементы можно будет выкрасить в цвет кузова, что сделает их менее заметными. Вдобавок в качестве аксессуара кампания предложит накладки на арки, которые изменят их дизайн.

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