Стильного недорогого соперника Toyota Camry от Mazda показали на фото

Стильная модель Mazda EZ-6 2025 года оказалась недорогим соперником Toyota Camry. Автомобиль уже отправился в продажу, а теперь на фото показали новый вариант. Эта машина наверняка привлечет новых покупателей.

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Детали стали известны CarNewsChina. Новая Mazda EZ-6 Sports Edition 2025 модельного года представляет собой особый стилистический пакет. В него вошли 19-дюймовые колесные диски, цветовые акценты и темный декор.

Запас хода электрокара Mazda EZ-6 (258 л.с.) – от 480 до 600 км в зависимости от батарейного блока. Вдобавок покупателям предлагают гибридный вариант модели. Запас хода в этом случае приблизится к 1000 км.

Цена Mazda EZ-6 2024 года – от 22 800 долларов. Но пока только для Китая. Хотя скоро автомобиль отправится и на европейский рынок (с ценой около 40 000 евро).

Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. Цена Mazda EZ-6 оказалась чуть выше донора – за Changan просят около 20 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую недорогую модель Toyota.