Бюджетный кроссовер Toyota размером с RAV4 показали в деталях

Новый бюджетный кроссовер Toyota Corolla Cross 2026 модельного года показали официально в деталях. Это популярная практичная модель размером с RAV4, которая претерпела очередную плановую модернизацию.

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Компактный кроссовер из Японии стал немного эффектнее на вид, но сохранил доступность. Подробности показывает Autogefühl. Дизайн теперь современнее, чтобы соответствовать актуальным тенденциям.

Спереди установили более эффективные фары с другой графикой. Внимание привлекает бампер с крупными воздухозаборниками. Есть несколько вариантов оформления для разных комплектаций.

Сзади появились фонари с измененной графикой и другой бампер. В оснащении предложат новые легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов.

Производитель в очередной раз сосредоточится на экономичных гибридных силовых установках, которые японская компания непрерывно совершенствует. Самый мощный вариант предлагает 195 л.с. Есть и базовый бензиновый мотор на 169 сил. Цена Toyota Corolla Cross – чуть менее 30 000 долларов за базовый вариант. На отдельных рынках прайс стартует примерно с 20 000 долларов за модели в упрощенной спецификации.

OBOZ.UA ранее показывал новую Toyota RAV4 6 поколения.