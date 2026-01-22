Стильная модель Subaru с мощным мотором получила низкую цену

Стильный седан Subaru WRX 2026 модельного года полностью рассекретили и показали на официальных фото. Автомобиль с мощным мотором получил низкую цену для спортивного сегмента.

Видео дня

Новая Subaru WRX готова к выходу на рынок. Подробности стали известны Motor1. Отмечается, что японский спорткар стал дешевле. Теперь цена Subaru WRX 2026 года стартует с 33 690 долларов.

За эту сумму производитель предлагает 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, который выдает 271 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Разумеется, уже в стандарте есть полный привод.

Владельцы получат бесключевой доступ, запуск с кнопки, спортивные покрышки и специальным образом настроенную подвеску. Также в оснащении предлагаются кожаный руль, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, LED-фары и беспроводное подключение смартфона.

В дизайне изменений не произошло, однако в палитре появился новый желтый цвет Sunrise Yellow для кузова. Его предлагают для топового исполнения модели Subaru WRX 2026.

OBOZ.UA уже сообщал про самую дешевую модель Hyundai.