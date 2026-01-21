Самая дешевая модель Hyundai покинет рынок: преемник будет совсем другим
Компактная модель Hyundai i10 – самый дешевый автомобиль корейского бренда на глобальном рынке. От этой машины решили отказаться, она уступит место на рынке совершенно другому преемнику.
Как стало известно Electrek, производство Hyundai i10 скоро остановят – осталось выполнить уже принятые заказы. Несмотря на то, что эта модель стала настоящим хитом и за 18 лет на рынке разошлась тиражом 3,3 млн, в последнее время продажи снижались.
Вдобавок автомобиль устарел, и необходимо привести модельный ряд в соответствие с жесткими экологическими стандартами в Европе. В этом поможет новый Hyundai Ioniq 3 2027 модельного года.
Этот электрокар займет место базового хэтчбека. Новинка окажется серийным продолжением прототипа Hyundai Ioniq Three Concept, который показали на выставке IAA 2025 в Мюнхене.
Ориентировочная цена Ioniq 3 – около 30 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 300 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км могут предложить покупателям в зависимости от модификации.
OBOZ.UA уже показывал недавно самый дешевый кроссовер Skoda.