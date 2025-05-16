Старый бюджетник Nissan получил мощный двигатель. Фото

Новый Nissan Micra 2026 модельного года готовят к премьере. Этот долгожданный доступный автомобиль электрического сегмента при этом пока держат в секрете. А для подогрева интереса в компании вспомнили про старый бюджетник с очень мощным двигателем.

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Фото Nissan Micra 350SR показывает Motor1. Это концепт 2002 года, который оснастили 300-сильным двигателем V6 объемом 3,5 л. Мотор установили позади передних кресел. Для 2025 года внешность автомобиля немного освежили с помощью другого стайлинга и новой светотехники.

В продажу такой автомобиль не отправится, но внимание привлекает. Вдобавок таким необычным образом модель Nissan Micra снова оказалась на слуху – то, что нужно перед дебютом следующего автомобиля.

Электрокар Nissan Micra 6 поколения станет недорогим городским хэтчбеком с ценой около 25 000 евро. Внутри это новый Renault 5 E-Tech electric. Фактически, японский производитель изменит оформление, дизайн бамперов и наружной светотехники. Вероятно, салон Renault 5 E-Tech также изменится. Предложат другие цвета кузова и новые колесные диски.

Модель Nissan Micra 5 поколения уже сняли с продажи в Европе. Это самая дешевая модель японского бренда на глобальном рынке, за которую просили от 22 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый стильный электрокар Renault.