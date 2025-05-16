Renault превратила популярный бюджетный кроссовер в крутой внедорожник

Стильный бюджетный кроссовер Renault R4 2026 модельного года оказался очень популярной машиной. Модель, которая также известна как Renault 4 E-Tech, превратили в крутой внедорожник и показали на фото.

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Про автомобиль стало известно Motor1. Новый Renault 4 Savane 4x4 получил увеличенный дорожный просвет и другие покрышки. С некоторыми изменениями во внешности электрокар выглядит необычно.

Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия. Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах.

Силовая установка Renault 4 Savane 4x4 представлена двумя электромоторами. Мощность не называют, но отдача превышает 200 сил. И появился полный привод. Пока у автомобиля статус концепта.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км для серийной модели. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км. Цена Renault 4 E-Tech 2026 модельного года – около 29 000 евро за базовый вариант.

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