Старую дешевую Honda сравнили с суперкаром Porsche: кто оказался быстрее

Старая Honda Integra Type R – будущая классика, которая все еще является дешевым автомобилем с ценами на вторичке до 20 000 долларов. Эту машину решили сравнить в состязании с суперкаром Porsche, который стоит более миллиона долларов.

Видео дня

На YouTube-канале Carwow опубликовали видео сравнительного заезда. Маленькая дешевая Honda выступила против Porsche 918 Spyder. Мощность силовой установки немецкого суперкара превышает 800 л.с.

Однако оказалось, что конкретная Integra Type R – вовсе непростая машина. Владелец существенно увеличил мощность двигателя – со стандартных 200 л.с. до 922 сил.

Кроме того, эта Honda теперь полноприводная (вместо переднеприводной стандартной трансмиссии). Также заменили коробку передач.

Похоже, что теперь шансы фактически уравнялись. В ходе состязания в гонке по прямой провели четыре заезда. Результаты оказались неоднозначными.

Каждый раз лидер чередовался. То есть итоговый счет – 2:2. Между дешевой Honda и дорогим Porsche выбрать победителя не удалось. Значит, старую японскую машину удалось доработать на уровне современного немецкого суперкара.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новой Skoda – большую, практичную и недорогую модель готовят к премьере.