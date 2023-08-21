В сети на фото показали новую недорогую Skoda для большой семьи

В своем сегменте Skoda Superb – один из самых недорогих седанов для семьи. Модель предлагают и в наиболее практичном кузове универсал. Именно такую машину 2024 модельного года показали на фото в сети.

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Практичный универсал Skoda Superb Combi 2024 попал на фото в Германии. Об этом сообщает Autoevolution. На первый взгляд кажется, что перед нами – уже товарный образец машины, и ее дизайн полностью рассекречен. Но все не так просто.

В компании решили использовать фальшивые накладные панели вместо привычной пленки с пестрым узором. В итоге кажется, что кузов полностью готов. Но на дверях и передней части – те самые накладки, которые скрывают настоящий дизайн.

Точно разве что можно констатировать увеличенную фальшрадиаторную решетку. Но ее форма изменится, как и в случае с фарами (вокруг них также накладные панели).

Новая Skoda Superb получится крупным автомобилем. Длина кузова равна 4912 мм при колесной базе 2841 мм, ширина – 1849 мм, высота – 1481 мм.

Покупателям предложат плагин-гибрид Superb, который сможет преодолевать 100 км пути исключительно на электротяге. Также будут доступны стандартные варианты: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (150 л. с.), 2,0 л (265 л. с.) и дизельный 2,0 л (150 и 193 л.с.).

Официальная премьера новой Skoda Superb ожидается в сентябре.

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