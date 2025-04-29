Спустя 10 лет Citroen показал новый недорогой кроссовер: фото и подробности

Новый кроссовер Citroen C5 Aircross 2026 модельного года показали официально спустя почти 10 лет после премьеры предыдущего поколения. Автомобиль присоединится к популярному сегменту недорогих практичных моделей.

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Купить Citroen C5 Aircross 2 поколения можно будет до конца 2025 года. А в подробностях кроссовер показали на сайте производителя. На внешность автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника новинка совсем не похожа.

В целом заранее стало известно, как будет выглядеть французский кроссовер. Машину ранее показали как концепт в рамках Автошоу в Париже. При этом автомобиль стал крупнее с длиной кузова 4652 мм и колесной базой 2784 мм.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения стал ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В линейке C5 Aircross появились гибриды (145 и 195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 520 км запас хода и 230 л.с., 97 кВтч, 680 км).

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый бюджетный кроссовер Renault.