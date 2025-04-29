Renault впервые показала самый практичный вариант Duster. Фото

Новый бюджетный кроссовер Renault Boreal 2026 модельного года показали впервые. Это вариант Dacia Bigster, который фактически является самым практичным и вместительным исполнением Duster.

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Точные подробности про новый Renault Boreal пока не раскрывают. Но по информации Carscoops, это как раз переименованный Bigster. В свою очередь, производитель пока показал первое фото с названием автомобиля.

Визуально модель Renault будет отличаться как минимум логотипами. Возможно, изменят бамперы и дизайн колесных дисков. Но техническая часть сохранится.

Кроссовер Bigster с длиной 4,57 м на 30 см длиннее Renault Duster. Все для того, чтобы предложить практичный просторный интерьер.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,8 л (гибрид, 155 л.с.).

Цена Dacia Bigster 2025 модельного года – от 24 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Интересно, что это самая дорогая модель Dacia в истории.

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