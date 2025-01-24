Специалисты назвали плюсы и минусы недорогой модели VW. Фото

Новый седан Volkswagen Jetta 2025 модельного года получил современный дизайн и низкую цену. Эта недорогая модель VW привлекла внимание, и специалисты уже назвали ее плюсы и минусы.

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Новый VW Jetta нацелен на покупателей, которым не нужен кроссовер. И автомобиль уже отправился в продажу. О впечатлениях от VW Jetta 2025 года сообщает Motor1.

У компактного седана есть очевидные преимущества – практичность, оснащение, комфортная езда и податливый мотор. В целом же машину назвали скучноватой, и это, пожалуй, единственный минус. Однако главное достижение модели – более интересная управляемость на фоне однообразных кроссоверов. И в городе машина намного удобнее.

В ходе рестайлинга машина получила новые бамперы, передние фары и задние фонари. Изменилась палитра цветов окраски кузова, добавили варианты дизайна колесных дисков.

Список оснащения Volkswagen Jetta включает климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в занимаемой полосе и контроль слепых зон. Цена VW Jetta – от 23 000 долларов.

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