Долгожданный недорогой кроссовер Dacia показали с другим дизайном. Фото

Renault уже рассекретила долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года. Недорогой автомобиль уже отправился в продажу в стильном виде. Тем временем машину показали в сети с совершенно другим дизайном.

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Детали подготовили на канале Digimods DESIGN. По-видимому, это попытка пофантазировать на тему более практичного и "крепкого" автомобиля на базе Dacia Bigster.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что бюджетный кроссовер, который наконец-то отправился в продажу, не предлагает покупателям варианта с кузовом пикап.

Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить просторный практичный интерьер.

Этот недорогой автомобиль окажется дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Новый Dacia Bigster стоит от 23 000 евро за базовый вариант.

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