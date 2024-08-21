Совсем другой автомобиль: в сети раскрыли секрет самой дешевой модели Tesla

Ожидалось, что скоро Tesla представит свою самую дешевую модель. Однако в этой роли презентовали совсем другой автомобиль. В сети уже раскрыли все секреты новой модификации Model 3 2024 года.

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Эта машина и так является самым дешевым электромобилем знаменитой компании. Производитель подготовил модернизированную модель, которая стала еще доступнее. Про новую Tesla Model 3 сообщает Electrek.

Откровенно нового в компании ничего не придумали. Да и тратиться на разработку не стали. А просто удешевили и упростили модель, которая давно находится в продаже. Пускай недавно и претерпела рестайлинг.

Цена Tesla Model 3 Standard Range теперь начинается с 35 000 долларов. Официальный запас хода от производителя составляет 438 км. Также упростили отделку салона и отказались от некоторых позиций в оснащении наподобие подогрева руля и кресел.

Дизайн соответствует любой другой Model 3: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу.

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