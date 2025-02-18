Соперника Golf и Octavia от Kia показали на официальных фото

Новая модель Kia EV4 2026 модельного года уже полностью готова к премьере. Это долгожданный соперник VW Golf и Skoda Octavia, но в новом электрическом сегменте. Машину показали на официальных фото.

Видео дня

Недорогой электромобиль Kia давно выехал на дороги для ходовых испытаний, но машину уже представили в готовом виде на официальном сайте компании. Хотя официальная премьера еще не состоялась.

Производитель подготовил разные варианты Kia EV4 – в кузове седан и универсал. Хотя концепт EV4 ранее показывали только как седан, но в стиле кроссовера. Впрочем, такую стилистику серийный автомобиль сохранил.

За счет новой модели компания расширит линейку своих электрокаров. В ней пока доминируют кроссоверы, но, выходит, новый Kia EV4 покупателям предложат в двух кузовах на выбор.

Ожидается, что в движение новый электрокар Kia EV4 будет приводить 204-сильная установка. Покупатели смогут выбрать батарейные блоки емкостью от 58 до 81 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 600 км в топовом варианте. В продаже – по ориентировочной цене 35 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый особый Duster.