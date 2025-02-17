Новый Duster 3 поколения стал еще круче, но сохранил доступность. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения вышел на рынок с низкой ценой, современным дизайном и проверенной конструкцией. Модель стала еще круче, при этом сохранила доступность.

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Новая Dacia Duster уже поступила в продажу на европейском рынке и в Украине как Renault Duster 2025 года. На сайте производителя показали новый вариант – Dacia Duster Adventure. Фактически, это экстремальное исполнение автомобиля.

Внешне новинка почти не отличается от стандартной машины. Однако в конструкцию внесли множество изменений. Подвеску усилили, а с новыми амортизаторами дорожный просвет Dacia Duster теперь составляет 247 мм.

Появились покрышки для бездорожья и защита днища. На крыше установили дополнительный багажник. Все это оснащение позволит внедорожнику стать более практичным за пределами ровных дорог.

Бензиновый двигатель Dacia Duster Adventure мощностью 130 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП в составе полноприводной трансмиссии. Цена Dacia Duster Adventure – 32 600 евро, что очень привлекательно на фоне других внедорожников с похожими возможностями.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый стильный кроссовер Renault.