Соперник Toyota RAV4: сколько стоит недорогой кроссовер Honda в Украине. Фото

Новый кроссовер Honda CR-V 6 поколения – недорогая модель с ценой от 29 500 долларов на глобальном рынке. Стало известно, что соперник Toyota RAV4 прибудет на украинский рынок. Но стоит машина дороже.

Детали сообщили на сайте компании. Кроссовер Honda CR-V недавно сменил поколение. Дизайн сделали более серьезным и строгим, автомобиль даже чем-то напоминает модели Volvo.

В ходе глубокой модернизации изменились размеры, кроссовер стал крупнее. Длина кузова теперь составляет 4703 мм при колесной базе в 2700 мм, ширина – 1866 мм, а высота равна 1680 мм.

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В Украину привезут гибрид Honda CR-V e:HEV. Такая машина дороже, чем базовый вариант на других рынках. Более того, автомобиль предложат в топовой комплектации Elegance с богатым оснащением.

Цена такой Honda в Украине – 1 999 990 грн (54 000 долларов). Силовая установка состоит из бензинового двигателя мощностью 148 л.с. и электромотора на 184 силы. Комбинированный расход топлива – 5,4 л/100 км.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новом кроссовере Toyota, который получил экономичную силовую установку.