Скоро недорогих китайских автомобилей станет намного меньше: отчет

Китайские производители в основном предлагают недорогие автомобили. Это помогает их популярности, но мешает получать прибыль. По этой причине таких автопроизводителей станет намного меньше уже скоро.

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О свежем аналитическом отчете сообщает Carscoops. Рынок китайских электромобилей и гибридов сталкивается с серьезными проблемами, несмотря на агрессивную рекламу и государственную поддержку. Последствия станут разрушительными к 2030 году, при этом многие компании ждет конец.

Известно, что китайский рынок откровенно перегрет, а бороться за местных покупателей становится сложнее. Уже три года китайские компании ведут "ценовую войну" на домашнем рынке, чтобы привлечь к себе стремительно сокращающуюся базу покупателей.

Сегодня в Китае существует 129 производителей электрокаров. Это компании разного размера. Прогнозируется, что к концу десятилетия выживут только 15 из них – те, кто будет получать прибыль на рынке. Сегодня сообщают лишь о трех прибыльных производителях (BYD, Li Auto и Seres Group).

Интересно, что за год количество китайских автопроизводителей уже уменьшилось, а прогноз относительно тех компаний, которые выживут, скорректировали в пользу меньшего количества.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую модель Nissan для Китая, которая появится в других странах.