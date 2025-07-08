Новый дешевый седан Nissan скоро станет еще популярнее. Фото

Новая бюджетная модель Nissan N7 2025 года удивила всех своей по-настоящему низкой ценой. Большой седан скоро станет еще популярнее и расширит свою аудиторию в разных регионах.

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Новый Nissan N7 стал настоящим хитом на китайском рынке. Количество заказов превысило 20 000 спустя шесть недель после старта приема заявок. Carscoops стало известно, что эта модель станет еще популярнее.

Ожидается, что новинку могут отправить также в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и, возможно, в Европу. Ранее сообщалось, что модель появится и на японском рынке.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км.

Кроме прочего, автомобиль удивил своими размерами. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм. Цена Nissan N7 2025 стартует с 16 500 долларов. При этом топовый вариант оценили в $25 000.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Kia продает свой популярный кроссовер по очень низкой цене.