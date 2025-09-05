Сколько стоит любимая машина украинцев: эксперты назвали бестселлеров

Эксперты рынка назвали любимые автомобили украинцев. Бестселлер стоит около миллиона гривен. Но это на самом деле недорогая машина. В список попали и другие популярные модели.

Самой высокой популярностью в Украине как всегда пользуются доступные автомобили. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям. Статистика организации Укравтопром определила топ-10 моделей.

Рынок опять возглавил бюджетный кроссовер Renault Duster с минимальной ценой 997 900 грн. Однако это все же очень доступная машина стоимостью от 20 000 евро.

Самые популярные автомобили в Украине:

Renault Duster (486 шт.); BYD Song Plus (361 шт.); Toyota RAV4 (299 шт.); Hyundai Tucson (251 шт.); Volkswagen ID.Unyx (206 шт.); Honda e:NS1 (202 шт.); Toyota Land Cruiser Prado (175 шт.); BYD Sea Lion 07 (155 шт.); Toyota Yaris Cross (148 шт.); Volkswagen Touareg (143 шт.).

Всего в августе 2025 года украинцы купили около 6,8 тыс. новых машин. Этот результат на 5% превышает показатели июля 2025 года.

