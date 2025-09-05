Сколько стоит любимая машина украинцев: эксперты назвали бестселлеров
Эксперты рынка назвали любимые автомобили украинцев. Бестселлер стоит около миллиона гривен. Но это на самом деле недорогая машина. В список попали и другие популярные модели.
Самой высокой популярностью в Украине как всегда пользуются доступные автомобили. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям. Статистика организации Укравтопром определила топ-10 моделей.
Рынок опять возглавил бюджетный кроссовер Renault Duster с минимальной ценой 997 900 грн. Однако это все же очень доступная машина стоимостью от 20 000 евро.
Самые популярные автомобили в Украине:
- Renault Duster (486 шт.);
- BYD Song Plus (361 шт.);
- Toyota RAV4 (299 шт.);
- Hyundai Tucson (251 шт.);
- Volkswagen ID.Unyx (206 шт.);
- Honda e:NS1 (202 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (175 шт.);
- BYD Sea Lion 07 (155 шт.);
- Toyota Yaris Cross (148 шт.);
- Volkswagen Touareg (143 шт.).
Всего в августе 2025 года украинцы купили около 6,8 тыс. новых машин. Этот результат на 5% превышает показатели июля 2025 года.
