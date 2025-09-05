УкраїнськаУКР
Сколько стоит любимая машина украинцев: эксперты назвали бестселлеров

Стас Сидилев
Toyota RAV4

Эксперты рынка назвали любимые автомобили украинцев. Бестселлер стоит около миллиона гривен. Но это на самом деле недорогая машина. В список попали и другие популярные модели.

Самой высокой популярностью в Украине как всегда пользуются доступные автомобили. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям. Статистика организации Укравтопром определила топ-10 моделей.

Рынок опять возглавил бюджетный кроссовер Renault Duster с минимальной ценой 997 900 грн. Однако это все же очень доступная машина стоимостью от 20 000 евро.

Renault Duster

Самые популярные автомобили в Украине:

  1. Renault Duster (486 шт.);
  2. BYD Song Plus (361 шт.);
  3. Toyota RAV4 (299 шт.);
  4. Hyundai Tucson (251 шт.);
  5. Volkswagen ID.Unyx (206 шт.);
  6. Honda e:NS1 (202 шт.);
  7. Toyota Land Cruiser Prado (175 шт.);
  8. BYD Sea Lion 07 (155 шт.);
  9. Toyota Yaris Cross (148 шт.);
  10. Volkswagen Touareg (143 шт.).

Всего в августе 2025 года украинцы купили около 6,8 тыс. новых машин. Этот результат на 5% превышает показатели июля 2025 года.

