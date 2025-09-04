УкраїнськаУКР
Б/у автомобили могут быть надежными: эксперты назвали 10 лучших

Стас Сидилев
Toyota Tundra

Цены на б/у автомобили всегда ниже в сравнении с новыми машинами. Но даже в случае с недорогими машинами покупатели ищут самые надежные варианты. Эксперты назвали 10 таких автомобилей.

Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти 10 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они отличаются высочайшей надежностью и способны проехать 400 000 км. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.

В список попали самые надежные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали преимущественно модели с пробегом возрастом около 10 лет, – в основном недорогие.

Chevrolet Suburban

Лучшие б/у автомобили, которые проедут 400 000 км:

  1. Toyota Tundra;
  2. Toyota Sequoia;
  3. Toyota 4Runner;
  4. Toyota Tacoma;
  5. Toyota Highlander Hybrid;
  6. Honda Ridgeline;
  7. Chevrolet Suburban;
  8. Toyota Avalon;
  9. Lexus GX;
  10. Chevrolet Silverado 1500.

