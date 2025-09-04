Б/у автомобили могут быть надежными: эксперты назвали 10 лучших

Цены на б/у автомобили всегда ниже в сравнении с новыми машинами. Но даже в случае с недорогими машинами покупатели ищут самые надежные варианты. Эксперты назвали 10 таких автомобилей.

Видео дня

Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти 10 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они отличаются высочайшей надежностью и способны проехать 400 000 км. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.

В список попали самые надежные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали преимущественно модели с пробегом возрастом около 10 лет, – в основном недорогие.

Лучшие б/у автомобили, которые проедут 400 000 км:

Toyota Tundra; Toyota Sequoia; Toyota 4Runner; Toyota Tacoma; Toyota Highlander Hybrid; Honda Ridgeline; Chevrolet Suburban; Toyota Avalon; Lexus GX; Chevrolet Silverado 1500.

Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, дешевый кроссовер Dacia Duster получил новую модификацию и стал мощнее.