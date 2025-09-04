Б/у автомобили могут быть надежными: эксперты назвали 10 лучших
Цены на б/у автомобили всегда ниже в сравнении с новыми машинами. Но даже в случае с недорогими машинами покупатели ищут самые надежные варианты. Эксперты назвали 10 таких автомобилей.
Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти 10 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они отличаются высочайшей надежностью и способны проехать 400 000 км. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.
В список попали самые надежные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали преимущественно модели с пробегом возрастом около 10 лет, – в основном недорогие.
Лучшие б/у автомобили, которые проедут 400 000 км:
- Toyota Tundra;
- Toyota Sequoia;
- Toyota 4Runner;
- Toyota Tacoma;
- Toyota Highlander Hybrid;
- Honda Ridgeline;
- Chevrolet Suburban;
- Toyota Avalon;
- Lexus GX;
- Chevrolet Silverado 1500.
Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, дешевый кроссовер Dacia Duster получил новую модификацию и стал мощнее.