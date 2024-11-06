Skoda полностью рассекретила кроссовер вдвое дешевле Дастера. Фото

Новый бюджетный кроссовер Skoda Kylaq 2025 модельного года полностью рассекретили официально. Это долгожданная новинка и самый доступный кроссовер чешской компании, который оказался даже вдвое дешевле Дастера.

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Детали о машине сообщает сайт производителя. Новый кроссовер Skoda получил имя в стиле других подобных моделей бренда – с первой буквой K в названии и последней буквой q (Karoq, Kamiq, Kodiaq).

Длина новинки – 3995 мм, кроссовер действительно компактный. В основе использована платформа MQB-A0 IN, на которой также построен новый кроссовер Volkswagen – его тоже скоро рассекретят.

Перспективную модель показали на официальных фото. Отдаленно новая Skoda напоминает концепт Vision 7S Concept 2022 года. Дизайн выполнили в современном стиле бренда с геометричными элементами.

Новый бюджетник Skoda Kylaq 2025 будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам. Привод у кроссовера только передний, а под капотом установили бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 115 л.с.

Базовая цена Skoda Kylaq – чуть более 9000 долларов.

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