Недорогой кроссовер Kia Sportage 2025 года удивил оснащением и дизайном. Фото

Недорогой кроссовер Kia Sportage 2025 модельного года полностью рассекретили. Долгожданный автомобиль удивил масштабами изменений в дизайне после модернизации и новым оснащением..

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Недорогая машина наверняка снова станет очень популярной с новым дизайном. Motor1 сообщает подробности. Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Все именно так и произошло.

Новый Kia Sportage получил совсем другую переднюю часть. Заменили бамперы и наружную светотехнику, появились новые колесные диски.

Изменилось оформление салона Kia Sportage 2025. Обновили мультимедийную систему и увеличили мониторы. В линейке на удивление остались бензиновые варианты (146 и 180 л.с.) и несколько гибридных модификаций (234 и 265 л.с.).

В оснащении Kia Sportage 2025 модельного года появились сканер отпечатков пальцев, система полуавтономного движения и специальный режим Baby & Toddler, который отличается плавностью хода. Цена Kia Sportage на глобальном рынке – от 27 000 долларов. После рестайлинга автомобиль не должен существенно подорожать.

OBOZ.UA ранее показывал новый бюджетный кроссовер Kia.