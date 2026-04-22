Сеть взбудоражила странная покупка новой модели Honda. Фото

Новая Honda Prelude 2026 года вышла на рынок как долгожданный недорогой представитель сегмента стильных купе. У машины появился очередной владелец. В сети поднялось бурное обсуждение его покупки, которую пользователи посчитали довольно странной.

Подробности стали известны Carscoops. Там обратили внимание на дилера Honda из Северной Ирландии (Donnelly Group Honda), который продал модель Honda Prelude очередному покупателю. Тот расплатился своим старым родстером Honda S2000.

Фактически, произошел обмен. Однако дилеру пришлось удалить соответствующее сообщение из соцсетей, ведь пользователи остались недовольны и оставили несколько осуждающих комментариев.

Будет нелишним напомнить, что сегодня у модели Honda S2000 по-настоящему культовый статус. Комментаторы решили, что обмен того не стоил.

Купе Honda Prelude 2026 года построили на базе Civic. Японский автомобиль получил экономичную силовую установку от гибрида Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Машину оснастили деталями подвески и мощными тормозами от Honda Civic Type R. Цена Honda Prelude 6 поколения стартует примерно с 40 000 долларов.

