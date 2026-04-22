Долгожданного соперника RAV4 от Nissan показали вживую. Фото

Nissan анонсировал новое поколение кроссовера Rogue 2027 модельного года для соперничества с Toyota RAV4 и другими недорогими машинами популярного сегмента. Теперь автомобиль показали на живых фото.

После предварительного показа производитель рассекретил прототипы японского кроссовера. Подробности сообщает Motor1. В компании делают вид, что мы еще не видели новый Nissan Rogue. Поэтому предсерийные машины показали с маскировочной пленкой на кузове.

Однако официальные фото Nissan Rogue 2027 модельного года уже публиковали с более дерзким и современным дизайном с резкими линиями и деликатным декором. Очевидно, что новый Nissan X-Trail получит такой же дизайн.

Новый экономичный кроссовер Nissan Rogue E-Power 2027 первым отправят на рынок. Это гибридный кроссовер, в движение который приводят электромоторы на передней и задней осях. Трехцилиндровый турбомотор работает как генератор и может направлять энергию сразу к электромоторам. Стандартные бензиновые варианты появятся позже.

