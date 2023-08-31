Seat готовит недорогой стильный кроссовер: первые фото

Компания Seat готовит новый доступный кроссовер под имиджевым брендом Cupra. Это модернизированная модель Formentor для 2024 года. Машину поймали на фото в ходе дорожных испытаний.

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Об этом сообщает Carscoops. В целом кузов останется без изменений. Кроссовер Cupra Formentor 2024 модельного года от Seat сохранит купеобразный силуэт и обтекаемые линии, которые добавляют визуальной динамичности.

Основные изменения сосредоточат в передней части. Здесь уже видны новые фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней. А под фальшивыми панелями, призванными скрыть детали дизайна, заметна новая решетка и воздухозаборники в измененном бампере.

Задний бампер также заменят, обновят графику фонарей. Стоит ожидать новых колесных дисков и свежую палитру цветов кузова. В салоне также изменится отделка, появится новое оснащение и актуальная модификация мультимедийной системы.

Моторы Cupra Formentor 2024 сохранят разнообразие. Модель предлагают с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридными силовыми установками. Премьера может состояться до конца 2023 года.

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