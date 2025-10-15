Самый практичный Duster с большим багажником показали в сети

Новый пикап Dacia Duster 3 поколения с большим багажником без труда нашел бы хозяйственных и бережливых покупателей. Как раз такой практичный бюджетный автомобиль показали в сети.

Видео дня

Дешевый пикап Dacia стал бы самым практичным автомобилем производителя. На канале TALKWHEELS продемонстрировали стильную внешность автомобиля, который получил огромный багажник и современную стильную внешность.

Такой автомобиль понравился бы многим покупателям. В некоторых странах Renault продает пикап на базе Duster 1 поколения. И производитель уже готовит преемника.

Ожидается, что новый пикап Renault Niagara отправится в продажу в 2026 году. Дизайн новой машины выполнят в стиле концепта Renault Niagara. Это значит, что новый недорогой пикап может выглядеть даже футуристичнее стандартного кроссовера. Но техническую часть практичная машина разделит с Duster 3.

Интересно, что в дальнейшем свой вариант машины получит и Nissan. Сообщалось ранее, что у пикапа японского бренда будет уникальный дизайн.

OBOZ.UA уже рассказывал про худшие недорогие автомобили, которые оказались ненадежными по мнению экспертов.