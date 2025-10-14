Эксперты назвали недорогие автомобили, которые лучше не покупать
Эксперты составили список худших недорогих автомобилей в 2025 году с точки зрения надежности. В сегменте доступных моделей эти машины привлекают низкими ценами, но их лучше не покупать.
В WhatCar представили новый рейтинг надежности автомобилей на 2025 год. Список составили на основе отзывов владельцев машин и отчетов о поломках и неисправностях. Но в рейтинг также попали худшие машины в сегменте компактных моделей. Электрокар Renault Zoe – один из таких.
В списке есть и другие известные недорогие автомобили. На вторичном рынке их проблемы становятся очевиднее, поэтому стоит обратить внимание на другие машины.
Самые ненадежные автомобили по мнению экспертов:
- Hyundai Ioniq Electric (2016-2022 гг);
- Hyundai Ioniq 5 (с 2021 года);
- Volkswagen Golf (с 2020 года);
- Renault Zoe (2013-2024 гг);
- Vauxhall Corsa Electric;
- MG 3.
