Эксперты назвали недорогие автомобили, которые лучше не покупать

Эксперты составили список худших недорогих автомобилей в 2025 году с точки зрения надежности. В сегменте доступных моделей эти машины привлекают низкими ценами, но их лучше не покупать.

В WhatCar представили новый рейтинг надежности автомобилей на 2025 год. Список составили на основе отзывов владельцев машин и отчетов о поломках и неисправностях. Но в рейтинг также попали худшие машины в сегменте компактных моделей. Электрокар Renault Zoe – один из таких.

В списке есть и другие известные недорогие автомобили. На вторичном рынке их проблемы становятся очевиднее, поэтому стоит обратить внимание на другие машины.

Самые ненадежные автомобили по мнению экспертов:

Hyundai Ioniq Electric (2016-2022 гг);

Hyundai Ioniq 5 (с 2021 года);

Volkswagen Golf (с 2020 года);

Renault Zoe (2013-2024 гг);

Vauxhall Corsa Electric;

MG 3.

