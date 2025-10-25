Самый практичный бюджетник от Renault показали с новым дизайном

Новая Dacia Jogger 2026 модельного года уже рассекречена официально как самый практичный бюджетник от Renault после модернизации. Но в сети эту машину показали с другим дизайном.

Доступный универсал Dacia Jogger претерпел аккуратное обновление, поэтому серьезных изменений в дизайне автомобиля не произошло. Тем временем TALKWHEELS предлагает совершенно другой стиль с альтернативной внешностью.

Модель Dacia Jogger рассекретили вместе с новыми Dacia Sandero и Logan, которые вновь выполнили в общем корпоративном стиле. Практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получил новые фары и фонари, а также измененные бамперы.

Это самая практичная модель Dacia, которая предлагает три ряда кресел для семерых человек. Машину позиционируют как автомобиль для семьи.

В списке оснащения Dacia Jogger теперь есть увеличенный 10-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона.

Двигатели Dacia Jogger 2026 года:

1,2 л бензин (100 л.с.);

1,2 л бензин (110 л.с.);

1,2 л бензин (120 л.с.);

1,8 л бензин +2 электромотора (гибрид, 155 л.с.).

