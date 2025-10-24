Недорогой бестселлер Toyota Camry сделали круче и показали на фото
Недорогой седан Toyota Camry 9 поколения предсказуемо опять оказался бестселлером своего сегмента. Но этот автомобиль сделали круче и показали на фото в исполнении GT-S.
Особая модификация знаменитого седана отличается от стандартной машины. Про новую Toyota Camry GT-S 2025 года рассказывает Carscoops. Это специальный автомобиль, который подготовили для выставки SEMA в США.
Тюнинг Toyota Camry XV80 включает множество изменений. В первую очередь машина отличается от стандартного автомобиля стилистическими изменениями. Производитель подготовил особый цвет кузова Inferno Flare. Внимание привлекает контрастный капот и черные акценты.
Заменили бамперы, боковые пороги, добавили 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Дорожный просвет уменьшили на 38 мм и усилили тормоза.
Автомобиль предлагается в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. С полноприводной трансмиссией мощность составляет 235 л.с. В этом плане ничего не изменилось.
