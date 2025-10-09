Самый практичный бюджетник Dacia стал еще лучше. Фото

Рестайлинговый Jogger 2026 года присоединился к и без того большому разнообразию бюджетных моделей Dacia. Самый практичный автомобиль в линейке стал еще лучше, его показали на фото после модернизации.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, новую Dacia Jogger рассекретили вместе с моделями Dacia Sandero и Logan, которые вновь выполнили в общем корпоративном стиле. Практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получил новые фары и фонари, а также измененные бамперы.

Это самая практичная модель Dacia, которая предлагает три ряда кресел для семерых человек. Машину позиционируют как автомобиль для семьи.

В списке оснащения Dacia Jogger теперь есть увеличенный 10-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона.

Двигатели Dacia Jogger 2026 года:

1,2 л бензин (100 л.с.);

1,2 л бензин (110 л.с.);

1,2 л бензин (120 л.с.);

1,8 л бензин +2 электромотора (гибрид, 155 л.с.).

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый недорогой кроссовер Tesla.