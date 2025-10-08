Tesla удивила своим новым самым дешевым кроссовером. Фото

Самый дешевый кроссовер Tesla 2026 года дебютировал официально после длительного ожидания фанатов бренда. Модель удивила всех, ведь это совсем не тот автомобиль, который многие себе представляли.

Подробности про новую Tesla Model Y Standard 2026 года сообщает Motor1. Это совсем не тот автомобиль, который многие ждали. Слухов вокруг машины на роль новой доступной модели Tesla было много. Интересно, что все они основывались на официальных анонсах: компактный седан, маленький кроссовер, городской хэтчбек или небольшое стильное купе.

Но в итоге это не полностью новая разработка, а упрощенный вариант электрического кроссовера Tesla Model Y 2026 года. Производитель решил сэкономить и расширить линейку Model Y.

Новый электрокар получил уменьшенные колесные диски, упрощенную базовую комплектацию, а отделка интерьера стала еще проще и дешевле. Автомобиль также оснастили упрощенной светотехникой – длинные светодиодные полосы спереди и сзади исчезли. И бамперы теперь выглядят намного проще.

Официальный запас хода составляет 500 км от батареи емкостью 69 кВтч. Цена Tesla Model Y Standard могла снизиться до $35 000, но такой автомобиль оценили в 41 000 долларов.

