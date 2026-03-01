Недорогого соперника Octavia от Hyundai показали до премьеры

Новая Hyundai Elantra 2027 модельного года почти готова к премьере. Автомобиль опять станет недорогим соперником Octavia, Corolla и других практичных машин популярного формата. Седан показали до премьеры.

Седан Hyundai Elantra 8 поколения уже выехал на дороги для испытаний прототипа. Машину показывает Carscoops с предполагаемым дизайном, который основан на шпионских фото.

Дизайн седана уже готов. Но ранее много рассмотреть не удавалось – кузов скрывали под плотным кожухом. Внешность Elantra сделают очень современной. Появятся элементы геометричной формы, необычная светотехника и комбинированный декор.

Но, судя по всему, от резкого "помятого" стиля Elantra 7 генерации новинка откажется. Hyundai не стесняется смело экспериментировать с дизайном своих моделей.

Новая Hyundai Elantra построена на основе недорогой модели Kia K4, которую уже официально рассекретили с кузовами седан, хэтчбек и даже универсал. Стоит ожидать бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). А возглавит линейку спортивная модификация Hyundai Elantra N мощностью около 300 сил.

