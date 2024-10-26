Самый практичный автомобиль Dacia для семьи показали в сети

Бюджетный автомобиль Dacia Sandman показали в сети с современным дизайном. Это практичный автомобиль для большой семьи или перевозки груза. Выглядит очень интересно.

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Фактически, такая модель могла бы сменить минивэн Dokker, который уже не производят – модель устарела, и в линейке на ее место пришел 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале Mahboub 1 решили придумать дизайн для новой практичной машины Dacia Sandman.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что скоро в продажу отправится крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Модель Dacia Bigster будет стоить около 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

OBOZ.UA ранее показывал новую модификацию известного японского внедорожника.