Самый необычный вариант недорогого пикапа Ford показали на новых фото

Практичная недорогая модель Ford F-150 нравится покупателям возможностями персонализации и широким ассортиментом разных конфигураций. Теперь в линейке появился самый необычный пикап Lobo, который показали на новых фото.

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OBOZ.UA напоминает, что новый Ford F-150 Lobo 2025 года уже рассекретили официально. Это теперь не только практичная альтернатива современным кроссоверам, но еще и по-настоящему стильная машина.

Новый Ford F-150 Lobo 2025 модельного года получил более агрессивную внешность с новыми бамперами и другой светотехникой. Новый Lobo пошел еще дальше и примерил более спортивное оформление и особые колесные диски на 22 дюйма. Вдобавок машине занизили подвеску.

Двигатель пикапу Ford F-150 Lobo подготовили один. Это 5-литровый бензиновый V8 мощностью 400 л.с. Такой мотор можно выбрать и для других модификаций модели, и для Lobo отдачу не повышали. Но цифра все равно выдающаяся.

Трансмиссия полноприводная. Однако автомобиль позиционируется как стильный вариант пикапа для ровных дорог.

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