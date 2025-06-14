Бюджетный кроссовер Toyota превратили в экономичную модель Subaru. Фото

Бюджетный кроссовер Toyota Raize предлагает покупателям практичные и доступные решения. В том числе с помощью экономичной гибридной силовой установки. Новый Subaru Rex 2025 года стал очередной моделью на базе Toyota.

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Бюджетник Subaru Rex на базе гибрида Toyota Raize сделали современнее и экономичнее в новой модификации. Детали о новом Subaru Rex 2025 года рассказали на сайте производителя.

Новую модификацию создали на базе стандартной модели Subaru Rex. Но эта версия получила гибридную силовую установку Toyota Raize с 80-сильным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 105 л.с. Комбинированный расход топлива Subaru Rex Hybrid составляет 3,5 л/100 км.

Цена Subaru Rex гибрид – от 14 000 долларов. Интересно, что этот автомобиль известен под разными именами. Первоначально бюджетный кроссовер появился как Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Затем – Perodua Ativa (для рынка Малайзии).

Дело в том, что в автомобильном мире распространен ребеджинг (или бейдж-инжиниринг). Фактически, замена логотипа на автомобиле, чтобы продавать его под другим именем. Таким образом несколько компаний под своим именем могут выводить в продажу одну и ту же машину. Практика, на самом деле, очень распространенная и совсем не новая.

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