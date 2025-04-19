Самый доступный кроссовер Mazda получит дизайн в стиле CX-5. Фото

Новый доступный кроссовер Mazda CX-3 2 поколения окажется самой дешевой моделью компании в популярном сегменте. Компактную машину с дизайном в стиле старшей модели CX-5 показали в сети.

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Производитель пока старается сохранять секретность, а конкретики избегают. Но известно, что в японской компании уже работают над новым компактным кроссовером. Свой взгляд на машину показывает BestCarWeb.

Модель Mazda CX-5 3 поколения, которую готовят к дебюту, продемонстрирует новый стиль для кроссоверов компании. Ожидается, что похожим образом выполнят и внешность CX-3. Как раз это предположение отражают рендеры.

Никаких подробностей об оснащении и габаритах нет, однако можно предположить, что новая Mazda окажется компетентным соперником Ford Puma, Toyota Yaris Cross и Nissan Juke.

Не стоит исключать появление в линейке гибридной силовой установки и даже полностью электрического варианта. Также может появиться еще более доступный кроссовер. Недавно компания намекнула на такую машину, но неизвестно, речь шла про новую CX-3 или потенциальный бюджетник CX-20.

OBOZ.UA уже показывал ранее долгожданный недорогой кроссовер VW.