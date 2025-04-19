Еще один Tiguan: лучший кроссовер VW показали на новых фото

Модель VW Tiguan известна как лучший и самый популярный кроссовер немецкого бренда. Производитель рассекретил еще один вариант этой модели и показал машину на новых официальных фото.

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Нового соперника Toyota RAV4 уже представили официально. Но немецкий автомобиль намного практичнее своего конкурента. Как напоминает OBOZ.UA, это не та машина, которая уже известна европейским покупателям.

Это новый Volkswagen Tiguan 2026 модельного года для США, и он отличается от европейского Tiguan 3 поколения. Это своеобразная смесь с VW Tayron (семиместная модификация) – от этой машины досталась передняя часть и колесная база (2791 мм), которая обеспечивает очень просторный салон и вместительный практичный багажник (885 л). Но в интерьере только пять мест.

Силовые установки предлагают 204 и 268 л.с. (вариант Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo). Доступны модификации с передним и полным приводом. В дальнейшем гамму могут расширить другими вариантами.

Базовая цена VW Tiguan 2026 года в США – 29 500 долларов.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про долгожданный кроссовер Mazda, который в том числе будет соперничать с Tiguan.