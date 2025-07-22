Самый доступный кроссовер Bentley показали вживую с чужими деталями

Новый кроссовер Bentley станет самой доступной моделью производителя. Автомобиль построят на компонентах концерна VW, то есть с использованием деталей других брендов. Машину показали вживую.

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Детали сообщает Carscoops. Собственно, очередное подтверждение использования агрегатов других производителей концерна видно на фото. Перед нами тестовый прототип новой модели Bentley, которая скрывается под маскировочным кузовом Porsche Cayenne.

Однако для электромобиля Bentley платформу сделают немного короче, чтобы получить кроссовер с длиной кузова менее 5 м. В основе используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV.

Новинка окажется компактнее Bentley Bentayga и доступнее с ориентировочной ценой от 150 000 долларов. Первый электромобиль Bentley, как ожидается, появится в 2026 году как автомобиль 2027 модельного года.

Технической информации об электрокаре нет. Самый мощный Macan EV предлагает 630 сил и запас хода около 600 км. Это ориентир для британского кроссовера, который могут сделать еще мощнее.

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