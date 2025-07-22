Honda сделает модель на базе Civic намного мощнее. Фото

Новая модель Honda Prelude на базе Civic готовится к полноценной премьере для соперничества со спортивными машинами. По меркам сегмента автомобиль получится недорогой. А для усиления позиций производитель сделает модель намного мощнее.

Видео дня

В продаже новая Honda Prelude ожидается до конца 2025 года. Это стильный автомобиль, который постараются сделать относительно быстрым. Но, по информации Carscoops, компания готовит еще кое-что.

Конкретики о технической части пока нет. Ожидается, что купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность этих автомобилей – 200 л.с., однако для Prelude отдачу могут увеличить.

При этом в 2026 году ожидается более мощное исполнение – Honda Prelude Type S. Такой автомобиль будет быстрее и получит небольшие изменения в дизайне.

Возглавит линейку купе Honda Prelude Type R 2027 года. Ориентировочная отдача гибридной силовой установки – 300 л.с.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, самые дешевые модели Mercedes решили оставить в продаже из-за высокого спроса.