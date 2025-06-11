Самый доступный электрокар Cadillac стал намного мощнее и быстрее. Фото

Новый кроссовер Cadillac Optiq 2025 года стал самым доступным электрокаром американского бренда. Долгожданная модель соперничает с Tesla Model Y. Теперь в этом поможет более мощная и быстрая модификация.

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Автомобиль удивил своими возможностями. Информацию про новый Cadillac Optiq-V 2026 модельного года сообщили на официальном сайте производителя. От стандартной машины новинка отличается множеством изменений.

Электрический кроссовер Cadillac Optiq-V оснастили полноприводной силовой установкой мощностью 525 л.с. Разгон до 100 км/ч теперь занимает лишь 3,5 с.

Дизайн тоже изменили. Автомобиль получил другие бамперы и новые колесные диски. В целом это создает более стильный облик модели.

Стандартный Cadillac Optiq подготовили в двух вариантах мощностью 241 и 283 л.с. Батарейные блоки емкостью 68 и 79 кВтч обеспечивают запас хода 536 и 600 км соответственно.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, недорогой кроссовер Opel получил самую мощную силовую установку.