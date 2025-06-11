Новый недорогой кроссовер Opel стал намного круче и мощнее. Фото

Модель Opel Grandland 2 поколения в 2025 году стала новым кроссовером для популярного сегмента недорогих практичных автомобилей. Теперь эта машина стала намного круче и мощнее с новой модификацией.

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Подробности стали известны благодаря информации на официальном сайте производителя. Новый кроссовер Opel Grandland Electric AWD 2026 модельного года показали на официальных фото. Это самый мощный вариант модели со спортивными настройками подвески.

Электрическая модель Opel Grandland Electric AWD предлагает силовую установку из двух моторов суммарной мощностью 325 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, в чем помогает полный привод.

Запас хода равен 500 км с батарейным блоком емкостью 73 кВтч. Дизайн электрокара Opel Grandland Electric AWD отличается от стандартного кроссовера. Появились другие бамперы и уникальные колесные диски.

Стандартный электромобиль Opel Grandland 2025 года предлагают в разных модификациях с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км. Также есть бензиновые исполнения с моторами объемом 1,2 и 1,6 л.

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