Самый дешевый внедорожник Suzuki получит новые модификации. Фото

Знаменитый дешевый внедорожник Suzuki Jimny скоро получит новые модификации, которые точно понравятся покупателям и сделают модель еще популярнее. Новые версии показали в сети на фото.

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Детали сообщает Carscoops. Интересно, что в японской компании часть планов по расширению модельной линейки Suzuki Jimny подтвердили официально, о другом просто намекнули и точно ничего не сказали.

Пикап Suzuki Jimny давно многих интересует. Производитель не подтвердил такую машину, но известно, что такая модификация давно находится в разработке. В Carscoops подготовили свой вариант дизайна. Визуально авторы увеличили длину кузова за счет растянутой колесной базы. Вдобавок появился вместительный грузовой отсек и большой задний свес.

Недорогой внедорожник Suzuki Jimny точно получит электрическую модификацию. Этот вараинт уже показали на первом фото. Тизер затемненный, но мы видим измененную светотехнику. Ожидается, что на рынок машина выйдет к 2030 году.

Еще один вариант – гибрид Jimny. Такой внедорожник может помочь в переходном периоде к полной электрификации.

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