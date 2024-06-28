Новые недорогие кроссоверы Toyota оказались похожими на подделки. Фото

Сразу два новых недорогих кроссовера Toyota показали на фото. Названия неизвестны, очевидные кандидаты – RAV4 и Corolla Cross. Однако автомобили оказались похожими на подделки – велика вероятность что машины ненастоящие.

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О машинах сообщает сайт Burlappcar. И эти фото новых кроссоверов Toyota выглядят очень подозрительно. Интересно, что крупные профильные СМИ ничего не сообщали об этих машинах. То есть информация каким-то образом оказалось "эксклюзивной" для одного сайта.

Вдобавок от Toyota тоже не было новостей. Дело в том, что перед выходом новинок компания довольно тщательно скрывает дизайн моделей до дебюта. А здесь видим сразу две машины без маскировки.

Более того, не было никакой информации о дорожных испытаниях модернизированных кроссоверов. Соответственно, фотошпионы не показывали даже прототипы в камуфляже.

Скорее всего, эти Toyota RAV4 и Corolla Cross – действительно подделки. По-видимому, изображения создали с помощью нейросетей.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, новый бюджетный кроссовер Fiat показали на фото в самом дешевом базовом исполнении.