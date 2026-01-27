Самый дешевый в новой линейке: каким будет бюджетный кроссовер Skoda

В новой линейке моделей Skoda будет много электромобилей. А бюджетник Epiq окажется самым доступным среди них. Уже примерно известно, каким получится этот долгожданный компактный автомобиль.

Бюджетный электрокар Skoda Epiq ранее рассекретили официально как предсерийный прототип. Разработка компактного автомобиля почти завершилась. А на канале TALKWHEELS показали альтернативный дизайн модели Skoda. Получилось интересно, но настоящая машина будет другой.

Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний. Дизайн скрывали, однако серийная машина почти в точности повторит концепт.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ориентировочной ценой до 25 000 евро.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq. В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который тоже постепенно готовится к выходу на рынок.

