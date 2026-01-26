Третий Tiguan: новый недорогой кроссовер Volkswagen готовят к премьере

Новый недорогой кроссовер Volkswagen присоединится к линейке Tiguan как третий автомобиль. К премьере готовят модернизированный электромобиль VW ID.4, который получит не только другой дизайн, но и название.

Информации о том, что новый Volkswagen ID.4 на самом деле получит имя VW ID.Tiguan, появляется все больше. Об автомобиле рассказывает Motor1. Это соответствует стратегии производителя по присвоению новым EV знаменитых названий, с которыми покупатели давно знакомы.

Таким образом, одновременно Volkswagen будет предлагать три модели Tiguan, ведь для европейского и американского рынков уже существуют разные варианты кроссоверов Tiguan с ДВС.

Глубокое обновление подарит кроссоверу название по-настоящему успешного автомобиля. Модель Volkswagen ID.Tiguan 2027 модельного года рассекретят после хэтчбека ID.3 к концу 2026 года. Ожидается, что внешность немецкого электрокара получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами.

Также анонсированы изменения в интерьере. Машина получит модифицированный мультимедийный комплекс и новое оснащение.

