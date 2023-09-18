Самый дешевый Toyota Land Cruiser выходит на европейский рынок. Фото

Новый Toyota Prado – самый дешевый Land Cruiser из легендарной линейки для тех, кому немного не хватает денег на полноразмерный внедорожник. Производитель привез модель нового поколения в Европу, чтобы анонсировать выход на рынок.

Об этом стало известно по информации на официальном сайте японской компании. Внедорожник Toyota Land Cruiser 250 совсем не похож на прошлое поколение Prado.

Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

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В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели Toyota LC 300.

Внедорожник попадет на европейский рынок с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Позже появится вариант с гибридной силовой установкой, а в отдельных странах будет доступен 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 280 л.с.

Продажи стартуют в начале 2024 года.

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