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Самый дешевый кроссовер Alfa Romeo показали на фото до премьеры

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,0 т.
Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior – самый маленький и дешевый кроссовер итальянского бренда. В сети рассекретили дизайн новинки. Модель пока носит рабочее название, но велика вероятность того, что именно под таким именем автомобиль отправится в продажу.

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Об этом сообщает L’Argus. На фото продемонстрировали внешность модели. Кузов компактный, а спереди за преемственность стиля отвечает фирменная треугольная решетка. Заметна сложная пластика переднего бампера, а ручки задних дверей замаскировали в стойках.

Автомобиль будет представлять сегмент B-SUV. Однако Alfa Romeo выступает в премиальном секторе – в этой связи интересно, что у BMW и Mercedes нет кроссоверов такого размера. В соперники можно разве что навязать Audi A1 allstreet с пластиковым обвесом на кузове, но и эта модель все же является просто городским хэтчбеком.

Alfa Romeo Junior

Новый кроссовер Alfa Romeo Junior 2024 модельного года построят на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. Покупателям предложат несколько силовых установок на выбор.

Гибрид Alfa Romeo Junior получит мощность 136 л.с. А электромобиль – 156 л.с. Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечит около 400 км запаса хода.

В продажу новинка отправится ближе к концу 2024 года.

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