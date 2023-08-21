Самый дешевый Land Cruiser: каким может быть маленький внедорожник Toyota

Вместе с премьерой нового Toyota Land Cruiser 250 компания заинтриговала появлением еще двух новинок в линейке. Одной из них окажется компактный внедорожник, который станет самой дешевой моделью Land Cruiser. Возможный дизайн показали в сети.

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Над вариантом внешности новой модели Toyota поработал Theottle на своем YouTube-канале. Никаких подробностей японская компания не сообщала. Поэтому у автора рендеров появилась свобода действий.

Дизайнер использовал внешность нового Toyota LC 250. Но применил его брутальную стилистику в компактном кузове. Возможно, серийный вариант будет чем-то напоминать такую машину.

Но автопроизводитель готовит еще одну модель в линейке. Второй кроссовер – длинный и довольно приземистый SUV. Машина будет ориентирована на комфорт и вместительность. Возможно, это большой семейный кроссовер. Но его тоже наверняка выполнят в грубоватом стиле с отсылками к знаменитым внедорожникам.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Kia представила свой недорогой практичный кроссовер для большой семьи.