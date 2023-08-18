Недорогой семейный кроссовер Kia представлен официально

Новый кроссовер Kia Sorento 2024 модельного года представлен официально. Недорогую модель для большой семьи показали на качественных фото и раскрыли всю информацию.

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О новинке сообщает Top Rider. Крупный Kia Sorento все еще остается довольно современным автомобилем. Но в компании решили подогнать модель под обновленный корпоративный стиль, что и отображено на фото.

На них изображен кроссовер после рестайлинга. Главные изменения – в передней части кузова. Здесь увеличенная решетка и сложная форма передних фар с ДХО.

Изменился бампер, так же как и сзади. Кроме того, немного обновили задние фонари. В компании разработали другую цветовую схему для кузова и новый дизайн колесных дисков.

Интерьер Kia Sorento 2024 сильно переработали. Появилась новая передняя панель и руль. Увеличились в размерах монитор мультимедийной системы и дисплей цифрового щитка приборов, появилось больше сенсорных кнопок.

В оснащении – бензиновый мотор объемом 2,5 л (281 л.с.) и дизель объемом 2,2 л (194 л.с.). Также будет доступна гибридная модификация (180 л.с. + 60 л.с. от электромотора).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о бюджетном кроссовере с низкой ценой и хорошим оснащением – он разработан General Motors.